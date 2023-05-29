Москва
Погулять,поболтать
прогуляться, перекусить
От пользователя @Moonlight
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
ищу друга, подругу
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Москва → Другое
Ищу общения
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Я хочу выпить кофе,пообщаться
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Провести тематическую вечеринку
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!