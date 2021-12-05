прогуляться, перекусить

От пользователя @Victoria_0808

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Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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