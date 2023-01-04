Москва
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
прогуляться, перекусить
Не сомневайся, откликайся))
От пользователя @Manul
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Пообщаться:)
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)
Москва → Другое
Ищу компаньонок/подруг🌷
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Ищу подругу🌻
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!