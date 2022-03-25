прогуляться, перекусить

От пользователя @Willo

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Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

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