Москва
Погулять, выпить
прогуляться, перекусить
Хочу погулять в парке, выпить и расслабиться
От пользователя @Veta
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