Москва
Погулять вечером по ВДНХ
прогуляться, перекусить
Можно разбавить прогулку катанием на коньках, колесом обозрения, посиделками за чашкой кофе …
От пользователя @Sailor
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