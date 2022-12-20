Москва
Погулять вечером по ВДНХ

фото пользователя Sailor
прогуляться, перекусить

Можно разбавить прогулку катанием на коньках, колесом обозрения, посиделками за чашкой кофе …

От пользователя @Sailor

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя Jane0590
Москва → Другое

Я хочу прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Tiana
Москва → Другое

Обменяться мыслями:)

маленькое фото пользователя Vicroriya
Москва → Другое

Кино , прогулка 😌

маленькое фото пользователя Anastasi1a
Москва → Другое

Пообщаться онлайн

маленькое фото пользователя Marina090
Москва → Другое

Погулять , покурить кальян

маленькое фото пользователя Valeriniya
Москва → Другое

Поиграть в компьютерные игры

маленькое фото пользователя Dalllos
Москва → Другое

Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя Viktoria84
Москва → Другое

Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

маленькое фото пользователя bldkv_a
Москва → Другое

Ищу тебя, подруга💥

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!