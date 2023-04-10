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Москва — Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

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прогуляться, перекусить

Девушки, привет! Как насчет погулять в выходные или сходить поболтать в кафе?) Можем фоткаться, и говорить о чем угодно 🩷

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