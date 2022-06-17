Ищу тех, кто живёт неподалёку, для совместного времяпрепровождения

От пользователя @alka_mscw

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Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

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