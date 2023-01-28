Москва
Погулять в районе Солнцево (Рассказовка-Озерная)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Diabel
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!