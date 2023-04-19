Москва
Погулять в парке Сокольники в районе 12-14 часов
прогуляться, перекусить
От пользователя @Sailor
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