Москва
Погулять в парке Сокольники) с 20:00-22:00
прогуляться, перекусить
От пользователя @Marina1
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
Москва → Другое
Грустно и одиноко
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Кино , прогулка 😌
Москва → Другое
Активное времяпровождение ✨
Москва → Другое
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!