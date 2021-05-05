Москва
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
прогуляться, перекусить
От пользователя @LinaG
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Сходить потусить, классно провести время
Москва → Другое
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!