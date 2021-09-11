Москва
Погулять в парке Коломенское или Царицыно

прогуляться, перекусить

Кто живёт внизу зелёной ветки, давайте гулять

От пользователя @Qqwwe

6 участников
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