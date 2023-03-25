прогуляться, перекусить

От пользователя @Ekataterina

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Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

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