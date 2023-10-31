Москва
Погулять в Парке Горького 😊

фото пользователя Vitaliia
прогуляться, перекусить

Всем приветик 👋 Можно встретиться в послеобеденное время, перекусить и поболтать, а потом в парке покататься на велосипеде, поплавать на кораблике или просто устроить пешую прогулку))) совместим приятное с полезным!)

От пользователя @Vitaliia

4 участника
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