Москва
Погулять в парке Царицыно или в Коломенском
прогуляться, перекусить
От пользователя @Kotanna91
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