Москва
Погулять в парке

фото пользователя VOLNA
прогуляться, перекусить

Можно погулять в центре, либо на вднх

От пользователя @VOLNA

10 участников
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