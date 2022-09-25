Можно погулять в центре, либо на вднх

От пользователя @VOLNA

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Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

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