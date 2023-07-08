прогуляться, перекусить

От пользователя @lonely_queen

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

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