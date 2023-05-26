Мы с мужем, собакой и ребенком ищем друзей )

От пользователя @Anastas

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Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

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