прогуляться, перекусить

От пользователя @RPony

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Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Поиграть в настольки

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