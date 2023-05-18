Москва
Погулять в центре вечером
прогуляться, перекусить
Прогуляться или провести мини-тренировку. Если вы живете в ЦАО, то давайте знакомиться. Я на м. Театральная.
От пользователя @IvanDengivKarman
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
Вейксерфинг
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Общение онлайн)
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!