Москва
Погулять в центре / в парке / в кофейне. Для любителей, есть шахматы)

фото пользователя Marat
прогуляться, перекусить

От пользователя @Marat

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Набережные Челны

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое

Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Anastasiamudrai
Москва → Другое

Сходить на интересное мероприятие

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

маленькое фото пользователя So_rrina
Москва → Другое

Сходить потусить, классно провести время

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подружку❤️‍🩹

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

Хочешь найти новых друзей в городе Набережные Челны?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Набережные Челны, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!