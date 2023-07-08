Москва
Погулять в центре / в парке / в кофейне. Для любителей, есть шахматы)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Marat
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Набережные Челны
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Сходить на интересное мероприятие
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
Сходить потусить, классно провести время
Москва → Другое
Ищу подружку❤️🩹
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Прогуляемся?
Хочешь найти новых друзей в городе Набережные Челны?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Набережные Челны, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!