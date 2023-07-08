прогуляться, перекусить

От пользователя @Marat

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Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

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