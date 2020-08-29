Москва
Погулять в центре .Перекусить.Пофотографироваться
прогуляться, перекусить
Приглашаю составить компанию на прогулку РАЕН Никольской улицы и далее) в раене 12 часов. Пообщаться .
От пользователя @Dmitriy_Bigfut
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