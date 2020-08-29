Москва
Погулять в центре .Перекусить.Пофотографироваться

фото пользователя Dmitriy_Bigfut
прогуляться, перекусить

Приглашаю составить компанию на прогулку РАЕН Никольской улицы и далее) в раене 12 часов. Пообщаться .

От пользователя @Dmitriy_Bigfut

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