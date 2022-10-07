Погулять в центре или ЮВАО С кофе и/или с активностями) Открыт к обсуждениям

От пользователя @Marat

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Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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