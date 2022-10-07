Москва
Погулять в центре или не в центре)
прогуляться, перекусить
Погулять в центре или ЮВАО
Погулять в центре или ЮВАО
С кофе и/или с активностями)
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От пользователя @Marat
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