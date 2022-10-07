Москва
Погулять в центре или не в центре)

фото пользователя Marat
прогуляться, перекусить

Погулять в центре или ЮВАО
С кофе и/или с активностями)
Открыт к обсуждениям

От пользователя @Marat

1 участник
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