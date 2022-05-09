Привет !) ищу друзей,погулять, поболтать пишите в тг amamariya, буду рада)

От пользователя @amamariya

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Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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