Москва
Погулять в Царицыно
прогуляться, перекусить
Натопать шаги, зайти потом в кафе, попить винишка-поболтать
От пользователя @mrs.hudson
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!