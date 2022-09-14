Москва
Погулять в Царицыно

фото пользователя mrs.hudson
прогуляться, перекусить

Натопать шаги, зайти потом в кафе, попить винишка-поболтать

От пользователя @mrs.hudson

8 участников
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