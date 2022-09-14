Натопать шаги, зайти потом в кафе, попить винишка-поболтать

От пользователя @mrs.hudson

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Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

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