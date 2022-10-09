Сейчас период цветения, поэтому можно погулять в Ботаническом саду, поговорить о том, о сём, пофотаться на фоне природы) по желанию можно взять самокаты или велики напрокат) погода не жаркая, но комфортная для такого)

От пользователя @Nekit

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