Москва
Погулять в Ботаническом саду, пообщаться, перекусить

фото пользователя Nekit
прогуляться, перекусить

Сейчас период цветения, поэтому можно погулять в Ботаническом саду, поговорить о том, о сём, пофотаться на фоне природы) по желанию можно взять самокаты или велики напрокат) погода не жаркая, но комфортная для такого)

От пользователя @Nekit

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