прогуляться, перекусить

От пользователя @Serejkeee

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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