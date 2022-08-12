Москва
Погулять , сходить в кафе, покататься на самокате

фото пользователя Diana25
прогуляться, перекусить

От пользователя @Diana25

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подружку

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Хочу погулять по красивым местам

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!