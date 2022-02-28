прогуляться, перекусить

От пользователя @anikeng

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Грустно 😞 и одиноко

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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