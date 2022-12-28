Москва
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
прогуляться, перекусить
Прогуляться, сходить в бар или другое какое-то заведение
От пользователя @gliy23
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