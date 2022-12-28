Прогуляться, сходить в бар или другое какое-то заведение

От пользователя @gliy23

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Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

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