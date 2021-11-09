Москва
Погулять сегодня вечером после 7, куда-нибудь сходить (не в клуб)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Tanya96
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Общение, дружба
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!