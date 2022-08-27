прогуляться, перекусить

От пользователя @Liza_Monetochka

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Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

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