Москва
Погулять сегодня на вднх, могу сфоткать тебя. Желательно девушки:)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Liza_Monetochka
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