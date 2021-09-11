сходить на мероприятие

От пользователя @Malikevich

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

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