Москва
Погулять, попить кофе
Привет.
Я Кристина. Мне 28.
Ищу новые знакомства, друзей и подруг.
Предлагаю для начала встретиться, прогуляться по центру, попить кофе в уютной кофейне.
А так, я в целом только за и на выставки ходить, на мастер-классы, в бары, кальянные, да и просто гулять.
От пользователя @Kris.Novash
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