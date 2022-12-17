Привет. Я Кристина. Мне 28. Ищу новые знакомства, друзей и подруг. Предлагаю для начала встретиться, прогуляться по центру, попить кофе в уютной кофейне. А так, я в целом только за и на выставки ходить, на мастер-классы, в бары, кальянные, да и просто гулять.

От пользователя @Kris.Novash

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Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

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