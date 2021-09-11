прогуляться, перекусить

От пользователя @Artem97

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!