Девочки, давайте встречаться, гулять, фотографироваться и болтать обо всем на свете😊район центра

От пользователя @Natalya

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Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Погулять, круто провести время

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