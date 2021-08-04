прогуляться, перекусить

От пользователя @viktorya

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Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

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