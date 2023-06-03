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От пользователя @Mihas56

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Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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