прогуляться, перекусить

От пользователя @O_stea

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Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

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