прогуляться, перекусить

От пользователя @Den_Den

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое подружек бы!

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