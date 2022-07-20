прогуляться, перекусить

От пользователя @ketrina

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Поиграть в пивное казино

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!