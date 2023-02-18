Москва
Погулять по яблоневому саду.(Беляево)
прогуляться, перекусить
Всем привет, ищу людей с моего района (Коньково), чтобы иногда гулять вечерами после работы и вести беседу.
От пользователя @vera_mr
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