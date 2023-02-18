Всем привет, ищу людей с моего района (Коньково), чтобы иногда гулять вечерами после работы и вести беседу.

От пользователя @vera_mr

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Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

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Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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