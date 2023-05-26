Хочу завести новых друзей или приятные знакомства, полюбоваться вечерней Москвой, посидеть в парке или в заведении, лампово поболтать о том о сем) Присоединяйся, буду рад🙃

От пользователя @HelloAndrew

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Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

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