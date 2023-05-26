Москва
Погулять по вечерне Моске
Хочу завести новых друзей или приятные знакомства, полюбоваться вечерней Москвой, посидеть в парке или в заведении, лампово поболтать о том о сем)
Присоединяйся, буду рад🙃
От пользователя @HelloAndrew
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