Москва
Погулять по вечерне Моске

фото пользователя HelloAndrew
прогуляться, перекусить

Хочу завести новых друзей или приятные знакомства, полюбоваться вечерней Москвой, посидеть в парке или в заведении, лампово поболтать о том о сем)
Присоединяйся, буду рад🙃

От пользователя @HelloAndrew

4 участника
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