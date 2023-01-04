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От пользователя @Nikita_26

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Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

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