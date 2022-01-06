прогуляться, перекусить

От пользователя @SAIA

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Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

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