Москва
Погулять по парку

фото пользователя Temcha
собрать компанию

Найдем о чем поговорить

От пользователя @Temcha

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на ферму альпак

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

маленькое фото пользователя Polina12
Москва → Другое

Гулять болтать

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя Lilua
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Oksana_16
Москва → Другое

Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя Nastasia13
Москва → Другое

Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

маленькое фото пользователя 12mk
Москва → Другое

Что найти много друзей

маленькое фото пользователя TKaterina
Москва → Другое

Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

маленькое фото пользователя Ali_na
Москва → Другое

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!