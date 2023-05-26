Найдем о чем поговорить

От пользователя @Temcha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

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Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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