прогуляться, перекусить

От пользователя @Misha604

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Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

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