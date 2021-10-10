Москва
Погулять по парку.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Misha604
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
ищу подружку
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Москва → Другое
Прогулки Крылатское
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!