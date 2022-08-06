Погулять по ночному городу или посидеть в баре

От пользователя @Sa.Ch

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Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

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Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

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