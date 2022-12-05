прогуляться, перекусить

От пользователя @krrrisxx

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Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

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